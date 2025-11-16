Kaiser cree que la elección en Chile es decisiva para la relación América Latina-EEUU

América Latina se juega en la elección presidencial en Chile si sigue "profundizando" o no su desconexión con Estados Unidos, afirmó el candidato ultraderechista chileno Johannes Kaiser tras emitir su voto este domingo.

Kaiser, un diputado de 49 años, llegó a estos comicios generales tercero en los sondeos, por detrás de los dos favoritos, el también ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.

"Aquí está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre", dijo en una conferencia de prensa, tras sufragar en un colegio en la capital de Santiago.

Chile concurre a las urnas en unas elecciones marcadas por el temor a la delincuencia, que los chilenos asocian a la migración irregular.

El tema de la seguridad dominó la campaña, pese a que Chile es uno de los países menos impactados por la criminalidad en la región, según las mediciones de Naciones Unidas.

Todos los sondeos indican que habrá un balotaje el 14 de diciembre.

Kaiser afirmó que si no avanza a segunda vuelta, apoyará a cualquier candidato de la oposición para evitar que Jara, una militante comunista, suceda al izquierdista Gabriel Boric.

"La alternativa es Jara. Y yo por lo mismo no pongo condiciones de ningún tipo en lo que es mi respaldo en segunda vuelta (para el candidato de derecha)", sostuvo.

