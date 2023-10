LONDRES (Reino Unido)--(BUSINESS WIRE)--oct. 30, 2023--

Kaleidoscope, el sello discográfico interactivo impulsado por LifeScore Music, ha anunciado el lanzamiento de Space for Sleep (Kaleidoscope Remix), un lanzamiento en colaboración con el aclamado artista independiente Sleeping At Last. La colaboración presenta una reinterpretación de la compilación Atlas: Space de 2017 de Sleeping At Last, un disco de larga duración para dormir. Se trata del primer lanzamiento de Kaleidoscope desarrollado con el catálogo de otro artista.

«No se me ocurre mejor colaborador que Sleeping At Last. He tenido la suerte de actuar en concierto con Ryan, y he visto de primera mano cómo cala su música en el público. Es exótica y maravillosa, y los resultados de nuestra colaboración hablan por sí solos: es música para dormir y para soñar», ha declarado Philip Sheppard, cofundador de LifeScore. .

»La tecnología de LifeScore permite a los artistas desatar el potencial de su música, reproducirla y amplificarla de un modo apasionante. Toda la música que surge de la creación y de la composición es improvisada. Hemos dado con la forma de recuperar la espontaneidad de canciones y composiciones muy apreciadas».

El sello, que se presentó el 6 de octubre, cuenta con un catálogo de música experimental de larga duración, con contenidos grabados por músicos de LifeScore, además de contenidos de otros artistas famosos. Mediante el uso de tecnologías de IA generativa para ampliar y fusionar composiciones originales, Kaleidoscope ofrece a los oyentes una gran variedad de contenidos inmersivos, diseñados para acompañar estados de ánimo y vivencias específicas.

«Ha sido un placer colaborar con Kaleidoscope en esta reinterpretación de mi álbum Space», ha añadido Ryan O'Neal, de Sleeping At Last.

»Con un fabuloso equilibrio entre talento y tecnología, Kaleidoscope ha transformado estas canciones en una magnífica y relajante banda sonora de 8 horas para dormir, meditar, escribir o simplemente dispersarse mientras se escucha. Estos remixes me han cautivado y me encanta poder compartirlos. Espero que Space for Sleep ayude a pasar una buena noche —o un buen día— de descanso».

Al aplicar estas tecnologías a las obras maestras de un artista, además de a las nuevas grabaciones, LifeScore pretende ampliar el ciclo de vida de la música grabada. Los oyentes no solo volverán a escuchar su música favorita, sino que los artistas podrán aumentar la repercusión y el alcance de su material.

«Cuando has pasado por todo el proceso de creación de una canción y por fin la terminas, es casi como cerrar un libro: se acabó, la canción está lista», ha explicado Matt Hawken, uno de los compositores colaboradores de LifeScore. «Este momento supone un gran logro, satisfacción y alivio. Pero, al mismo tiempo, nos entristece saber que ya se ha terminado el libro. Con nuestro proceso, volvemos a abrir el libro. Tu canción —tu proyecto— cobra vida de nuevo, vuelve a existir y evoluciona constantemente».

Space for Sleep (Kaleidoscope Remix) estará disponible en todas las plataformas de streaming y servicios de descarga el 3 de noviembre, y puede reservarse aquí. Asimismo, el resto de trabajos de Kaleidoscope están disponibles aquí.

Acerca de LifeScore Music

LifeScore es la plataforma de música generativa que emplea la IA en favor de los artistas. Trabajamos con artistas y empresas para ofrecer la próxima generación de experiencias musicales: música que te escucha.

Partimos de la materia prima para nuestra música grabada en estudios de renombre mundial, así como de grabaciones maestras que nos proporcionan los artistas. Bajo la dirección de nuestro equipo de compositores de prestigio internacional, transformamos estas grabaciones con nuestra tecnología patentada para generar remixes y variaciones en nuevos temas musicales o para contribuir a actividades como el sueño, la energía, la relajación y la concentración.

Entre los inversores de LifeScore se incluyen Warner Music Group, Octopus Ventures e IDEO.

Acerca de Sleeping At Last

Sleeping At Last es el nombre artístico del cantautor, productor y compositor Ryan O'Neal, que reside en Chicago. Con más de 2800 millones de reproducciones en Spotify y Apple Music, la música del artista ha sonado en más de 100 películas de gran éxito, programas de televisión y actuaciones entre las que se incluyen la saga Crepúsculo, Anatomía de Grey, La Voz y anuncios de la Superbowl.

