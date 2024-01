El entrenador de Washington Kalen DeBoer le informó al equipo que se irá para reemplazar a Nick Saban en Alabama, según informó una persona que estuvo presente en la reunión.

De Boer, de 49 años, es exentrenador NAIA y que llevó a Washington al duelo de campeonato en su segundo año. La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el trato no se ha completado. ESPN reportó primero el acuerdo.

De Boer, reemplazaría a Saban, quien anunció su retiro el miércoles tras llevar al Crimson Tide a su seis de campeonatos en 17 años.

DeBoer firmó una extensión de contrato tras terminar 11-2 en el 2022 e incrementó su salario a 4,2 millones hasta llegar a 4,8 millones en el último año del acuerdo en el 2028. Esto incluye una rescisión de contrato de 12 millones si DeBoer deja su posición.

Washington le ofreció un trato de siete años y un promedio de 9,4 millones al año para que DeBoer se quede, según dijo la persona.

DeBoer llevó a los Huskies a terminar con marca de 14-1, incluyendo el campeonato en el Pac-12 antes de perder con Michigan 34-13 en el duelo por el título. Fue nombrado Entrenador del Año por The Associated Press.

DeBoer tuvo marca de 25-3 en dos campañas con los Huskies tras tomar las riendas de un programa de 4-8 en el 2021.

DeBoer llevó a su alma mater, el Sioux Fallas a tener foja de 67-3 entre 2005 y 2009 y ganó el campeonato de la NAIA. Tuvo éxito inmediato con Fresno State de 12-6 en el 2020-21.

En Alabama reemplazará a un entrenador que ganó un récord de siete títulos nacionales, incluyendo con LSU. The Crimson Tide ha sido contendiente al título en todas las temporadas desde que ganaron su primer campeonato en 17 campañas en el 2009, en el tercer año de Saban.