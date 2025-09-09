LA NACION

Kali Uchis participará en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

Chris Pizzello - Invision

MIAMI (AP) — Kali Uchis se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

Uchis, quien se encuentra de gira, hará una parada especial para participar en una exclusiva sesión de preguntas y respuestas “Superstar Q&A”, creada especialmente para la ocasión.

Este exclusivo conversatorio permitirá explorar la extraordinaria carrera de Uchis, conocer su trayectoria personal y ofrecerle al público una mirada íntima –y detrás de cámaras– a la visión y el arte que impulsan su éxito.

Reconocida como la semana más influyente de la música latina, Billboard Latin Music Week reúne a las figuras más importantes de la música, el entretenimiento y la cultura.

Además de Kali Uchis, la programación de este año incluye a Anuel AA, Carín León, DY, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Ozuna y Pablo Alborán.

La semana se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

