Kallas de la UE dice que críticas a libertades en Europa deben dirigirse a otra parte, "Rusia quizás"

BRUSELAS, 9 dic (Reuters) - La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el martes que las críticas a las libertades en el bloque deberían dirigirse a otra parte, "Rusia quizás", en referencia a un documento de estrategia de la Casa Blanca crítico con las políticas del bloque.

"La Unión Europea es la esencia misma de la libertad", dijo Kallas ante una comisión del Parlamento Europeo.

"Las críticas sobre las libertades aquí deberían dirigirse en otra dirección. Rusia quizás, donde la disidencia está prohibida, donde los medios de comunicación libres están prohibidos, donde la oposición política está prohibida, donde X o Twitter, tal y como la conocemos, de hecho, también están prohibidos", afirmó en referencia a las críticas de funcionarios estadounidenses tras la multa impuesta a la red social X por los reguladores tecnológicos de la UE la semana pasada. Preguntada por las críticas estadounidenses, Kallas dijo que "me parece que están hechas para ser una provocación".

Kallas también reiteró que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa.

