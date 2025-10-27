Kallas, de la UE, dice que el bloque busca formas de apoyar a la CPI

BRUSELAS, 27 oct (Reuters) - La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró el lunes que el orden jurídico internacional estaba siendo "asaltado" y que el bloque estaba estudiando opciones para apoyar a la Corte Penal Internacional.

Estados Unidos impuso sanciones a seis jueces y tres fiscales de la CPI a principios de este año, incluido su fiscal jefe, que se apartó temporalmente en mayo en medio de una investigación de las Naciones Unidas por presunta conducta sexual inapropiada. Washington también está considerando la posibilidad de imponer sanciones a todo el tribunal.

En su intervención en el Colegio de Europa, una universidad con sede en Brujas, Kallas afirmó que "se está produciendo un amplio asalto contra el orden jurídico internacional, los derechos humanos, las normas acordadas internacionalmente y las instituciones que hemos establecido para hacerlas cumplir".

Dijo que la UE tiene una larga y sólida política de apoyo a la CPI, pero que el bloque también tiene "sus defectos".

Todos los países de la UE son miembros de la CPI, pero Hungría está en proceso de abandonarla.

"Un Estado miembro ha anunciado su intención de retirarse de la CPI, pero todos los Estados miembros están jurídicamente vinculados por las decisiones adoptadas por el Consejo, incluida la decisión de apoyo a la CPI, incluso en caso de retirada", declaró Kallas, lo que significa que Hungría seguirá estando vinculada por la decisión del Consejo de apoyar a la CPI tras su prevista salida como miembro del tribunal.

La responsable de Política Exterior afirmó que el bloque está estudiando formas de ayudar a la Corte.

"En Bruselas, estamos estudiando todas las opciones disponibles, incluidas medidas paliativas específicas, para hacer que este apoyo cuente para la CPI en su momento de lucha", dijo. (Reportaje de Lili Bayer y Stephanie Van Den Berg, edición de Inti Landauro y Bernadette Baum, Editado en español por Juana Casas)