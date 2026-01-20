Kallas: la UE no cambiará su posición sobre Groenlandia ante las amenazas arancelarias de Trump

ESTRASBURGO, Francia, 20 ene (Reuters) -

La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el martes que el bloque mantendrá su posición sobre Groenlandia y subrayó que los aranceles planteados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre productos europeos socavarían la prosperidad tanto de la UE como de Estados Unidos.

En un discurso ante el Parlamento Europeo, Kallas dijo que la importancia geoestratégica de Groenlandia ha aumentado recientemente, subrayando que la alianza de la OTAN está bien preparada para encargarse de la seguridad de la isla. (Información de Inti Landauro; edición de Benoit Van Overstraeten; editado en español por Patrycja Dobrowolska)