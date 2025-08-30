Kallas ve casi inviable la devolución a Rusia de sus activos congelados sin que antes indemnice a Ucrania

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha descartado prácticamente cualquier posibilidad de que Rusia vea desbloqueados sus activos congelados en el extranjero sin que antes haya indemnizado a Ucrania por el conflicto actual.

En declaraciones durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Copenhague (Dinamarca), Kallas ha pedido un debate "con argumentos" sobre una cuestión muy compleja: especialistas en derecho internacional argumentan que la confiscación de activos estatales rusos constituiría una expropiación ilegal y tendría que ser dirimida por instancias como la Corte Internacional de Justicia.

De momento, Ucrania está recibiendo ayuda militar pero a partir de los intereses que generan los activos congelados en Estados miembros de la UE, unos 210.000 millones de euros según estimaciones conservadoras.

"Va a ser necesario emplearnos a fondo porque hay pros, contras y diferentes opiniones sobre esta cuestión", ha indicado Kallas.

"Hay que plantearse los riesgos y tener una estrategia de salida", ha añadido antes de apostillar que le parece "difícil de imaginar" que, en el caso de un hipotético alto el fuego, estos activos sean devueltos a Rusia si no ha pagado las indemnizaciones que corresponde a Ucrania".