Kamala Harris anuncia libro sobre campaña a la Casa Blanca

Tras su decisión de no postularse a la gobernación de California en 2026, posiblemente como preparación para su candidatura a la Casa Blanca en 2028, la exvicepresidenta publicó un video presentando el libro, que narrará la campaña más corta de la historia moderna.

La editorial neoyorquina Simon & Schuster, que publicará el libro el 23 de septiembre, se negó a proporcionar detalles sobre su contenido, pero aseguró que Harris abordará temas clave y revelará detalles tras bambalinas.

"Hace poco más de un año, lancé mi campaña para la presidencia de Estados Unidos", declaró Harris en el video. 107 días recorriendo el país, luchando por nuestro futuro: la campaña presidencial más corta de la historia moderna. Desde que dejé el cargo, he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre esos días y, con sinceridad, he escrito un relato sincero de esa travesía. Creo que es valioso compartir lo que vi, lo que aprendí y lo que me llevará de ahora en adelante". (ANSA).