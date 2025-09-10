Kamala Harris dice en su libro que permitir la candidatura de Biden en 2024 fue una "imprudencia"

WASHINGTON, 10 sep (Reuters) - Kamala Harris cree que fue una imprudencia permitir que el expresidente Joe Biden se presentara a la reelección en 2024, pero consideró que era la última persona que podía aconsejar a su jefe de 81 años que no se presentara, según extractos de su nuevo libro publicado el miércoles.

Biden puso fin a su campaña de reelección el 21 de julio, después de una pobre actuación en el debate frente al candidato republicano Donald Trump que llevó a sus colaboradores y a líderes del partido a cuestionarse públicamente si podría soportar una campaña completa o cumplir un segundo mandato.

"De todas las personas de la Casa Blanca, yo era la que estaba en peor posición para aconsejar que lo dejara. Sabía que, si le aconsejaba que no se presentara, le parecería increíblemente interesado", escribió la ex vicepresidenta en "107 Days", según un extracto publicado en la revista The Atlantic.

"Es la decisión de Joe y (su esposa) Jill'. Todos lo decíamos, como un mantra, como si nos hubieran hipnotizado. ¿Fue cortesía o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia".

"Había demasiado en juego. No era una elección que debiera haberse dejado al ego de un individuo, a la ambición de un individuo. Debería haber sido algo más que una decisión personal".

Harris, de 60 años, se convirtió en la candidata demócrata y solo tuvo 107 días para presentar sus argumentos al público. Perdió frente a Trump, que ahora tiene 79 años, en las elecciones de noviembre y desde entonces ha mantenido un perfil bajo. En julio dijo que no se presentaría a las elecciones a gobernador de California.

La sorprendente retirada de Biden de la carrera fue seguida de preguntas sobre si la Casa Blanca ocultó información crítica sobre la agudeza mental del presidente. Los colaboradores más cercanos de Biden descartaron esas preocupaciones, diciendo que era plenamente capaz de tomar decisiones importantes.

Representantes de Biden no quisieron hacer comentarios por ahora sobre el libro.

En su libro, Harris negó que existiera una conspiración de la Casa Blanca para encubrir los fallos de Biden relacionados con la edad, que describió como cada vez más pronunciados a medida que se calentaba su campaña presidencial.

"En su peor día, era más profundamente conocedor, más capaz de ejercer el juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor momento (...) Pero a los 81 años, Joe se cansó".

Biden fue la persona de más edad en ocupar la presidencia de Estados Unidos.

Ahora, con 82 años, se le ha diagnosticado una "forma agresiva" de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos.

Harris fue la vicepresidenta de Biden durante su mandato de 2021-2025, la primera mujer y la primera persona de raza negra y sudasiática que ocupaba ese cargo. (Reporte de Doina Chiacu y Steve Holland; Editado en español por Javier Leira)