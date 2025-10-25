Kamala Harris dice que podría disputar de nuevo la presidencia de EE.UU.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris afirmó en una entrevista con la televisión británica que "posiblemente" dispute de nuevo la presidencia del país norteamericano.

Harris, quien sustituyó al expresidente Joe Biden como candidata demócrata en las elecciones de 2024 y que perdió ante el actual gobernante Donald Trump, dijo a la BBC que no ha decidido si postularse nuevamente a la Casa Blanca.

La abogada de 61 años insistió en que no ha "terminado" su carrera política y que sus sobrinas nietas verán una mujer presidente "en sus vidas, de seguro", según un adelanto de la entrevista divulgada el sábado.

"He consagrado toda mi carrera a una vida de servicio, está en mis huesos, y hay muchas formas de servir", declaró Harris a la cadena británica en la entrevista que será divulgada por completo el domingo.

"No he decidido aún lo que haré en el futuro", expresó.

Sus declaraciones son el indicio más claro de que Harris intentará ser la candidata demócrata para las elecciones de 2028.

La entrevista se dio luego de la publicación de su libro de memorias en septiembre, donde calificó como "imprudencia" la candidatura de Biden a un segundo mandato.

También acusó al equipo de Biden en la Casa Blanca de no apoyarla pese a ser su subalterna, y que incluso buscaban perjudicarla.

