Kane anota de nuevo y descarta susto por lesión mientras Bayern vence a Frankfurt

DORTMUND, Alemania (AP) — El Borussia Dortmund y Leipzig empataron el sábado 1-1 beneficiando al Bayern Múnich en la Bundesliga.
Yan Couto del Dortmund igualó el marcador para anular el gol inicial de Christoph Baumgartner para el Leipzig. El resultado le da a Bayern la oportunidad de alejarse cuatro puntos de Dortmund en la cima de la clasificación si el campeón defensor vence más tarde al Eintracht Frankfurt.
Kasper Hjulmand extendió su inicio invicto como entrenador del Bayer Leverkusen a un sexto partido, ya que Ernest Poku y Christian Kofane anotaron en la victoria 2-0 sobre Union Berlin, aunque el lateral izquierdo Alejandro Grimaldo salió lesionado.
El equipo de Hjulmand logró pasar un partido sin conceder goles por primera vez desde que el entrenador danés reemplazó a Erik ten Hag el mes pasado después de solo dos partidos de liga de la nueva temporada.
El defensor estadounidense de 18 años Noahkai Banks abrió el marcador con su primer gol en la Bundesliga en la victoria 3-1 del Augsburg ante el Wolfsburg. Siendo por primera vez en liga desde febrero, Banks anotó apenas después de tres minutos.
Otro gol temprano decidió la victoria 1-0 de Werder Bremen sobre St. Pauli cuando Samuel Mbangula anotó al segundo minuto.
