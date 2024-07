Kane "cambiaría todo en su carrera" por ganar la Eurocopa

En la víspera de su segunda final de Eurocopa, el capitán inglés Harry Kane declaró el sábado que ganar el trofeo continental sería "la sensación más increíble" que puede vivir un futbolista, antes de enfrentarse a España en Berlín.

El capitán de Inglaterra ha anotado 406 goles a lo largo de su carrera con clubes y selección, sin haber podido añadir ninguna línea a su palmarés.

Eso podría cambiar el domingo en Berlín, en la final contra España, en la que los 'Three Lions' podrían proclamarse campeones de Europa por primera vez en su historia.

"No es ningún secreto que todavía no he ganado un trofeo colectivo. Cada año que pasa estoy más motivado y determinado para cambiarlo", dijo Kane en rueda de prensa desde el Olympiastadion berlinés.

"Mañana (domingo) tenemos la oportunidad de ganar uno de los mayores trofeos que se pueden ganar y de hacer historia con mi nación", valoró el inglés.

"Cambiaría todo en mi carrera por tener una noche especial y ganar mañana", añadió.

Kane disputó la final celebrada en el londinense estadio de Wembley y perdida contra Italia en los penales.

"Ya hemos estado aquí antes y fue un duro final. Hay un hambre y ganas extras para asegurarnos de que esta vez vaya a nuestro favor", dijo sobre esa derrota.

"Obviamente eso sería la sensación más increíble que puedes tener como futbolista profesional y estoy seguro de que también para los fans, tener ese momento en la historia y ser capaz de celebrarlo sería algo especial", concluyó Kane.

kca/ea/dam/eb

AFP