Kane conduce al Bayern de Múnich a una tranquila goleada 5-1 en Chipre

Paseo triunfal del Bayern de Múnich en Chipre: el equipo bávaro goleó 5-1 en su visita al Pafos, este martes en Limassol, en un partido donde la estrella fue una vez más Harry Kane, autor de dos de los tantos de su equipo.

El astro inglés fue el encargado de abrir el marcador en el 15, con un tiro cruzado en el área tras recibir del francés Michael Olise. Poco después el portugués Raphael Guerreiro amplió la cuenta en el 20 a pase del senegalés Nicolas Jackson, que firmó el tercero del campeón de Alemania en el 31, con Olise de nuevo como asistente.

Kane amplió la cuenta instantes después, en el 33, culminando con éxito una acción individual que definió a la perfección ante el hiperatareado guardameta Neophytos Michael, antes de que el Paphos pudiera maquillar la desventaja con un soberbio tanto desde fuera del área del croata Mislav Orsic (45).

En la segunda mitad, el Bayern levantó el pie del acelerador pero casi por inercia llegó otro tanto más.

Olise tuvo premio a su aportación ofensiva de la primera mitad convirtiendo el quinto de los muniqueses, aprovechando un rechace de Michael a disparo de Jackson en el 68.

El inicio de temporada del Bayern está siendo espectacular, con un pleno de victorias.

En la Liga de Campeones había ganado 3-1 al Chelsea en la primera jornada y lleva un pleno de 6 puntos, mientras que en la Bundesliga lidera con cinco victorias en cinco partidos, a lo que suma la conquista de la Supercopa de Alemania en agosto y su victoria en la primera ronda de la Copa de Alemania.

En la victoria contra el Chelsea de hace dos semanas, Kane había sido ya decisivo con dos tantos, por lo que acumula ahora cuatro, únicamente superado por Kylian Mbappé (Real Madrid), que lleva 5.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Kane lleva ya la impresionante cifra de 17 dianas en apenas nueve partidos en la temporada 2025-2026, teniendo en cuenta todas las competiciones.

