Kane confirma "conversación" sobre protocolo antirracismo antes de jugar en Serbia

El capitán de Inglaterra Harry Kane confirmó este lunes que los jugadores de su selección tuvieron una "conversación" sobre el protocolo de tres pasos de la UEFA por comportamiento discriminatorio antes de jugar frente a Serbia en Belgrado el martes en la clasificación al Mundial 2026.

Ambas selecciones disputan un partido clave en el Estadio Rajko Mitic, cuya capacidad se ha reducido en un 15% debido a comportamientos anteriores de los aficionados.

La FIFA castigó a la Asociación de Fútbol de Serbia (FSS) por "discriminación y abuso racista" en un partido contra Andorra en junio.

Después del último de una larga lista de incidentes desagradables, la FSS ha instado a los fanáticos serbios a "apoyar de la manera correcta" contra Inglaterra, que sufrió agresiones racistas en 2019 contra Montenegro y Bulgaria.

Kane ya era el capitán de los Three Lions en aquellos duelos con incidentes en Podgorica y Sofía.

El delantero del Bayern Múnich dijo este lunes que los jugadores de Inglaterra han hablado sobre los protocolos de la UEFA y están dispuestos a abandonar el campo si es necesario.

"Tuvimos una reunión y hablamos de los protocolos desde el punto de vista de la UEFA", dijo.

"No creo que nos guste hablar mucho de esto, nuestra concentración está en el juego, en intentar vencer a Serbia en el campo", continuó.

"Pero todo puede suceder, por supuesto, y estamos preparados para eso, pero en última instancia no estamos pensando en eso".

Al ser preguntado si estaba dispuesto a sacar a los jugadores del campo durante el partido en protesta por cualquier abuso racista, Kane dijo: "Estamos preparados para hacer lo que los protocolos de la UEFA nos permitan hacer".

"Tuvimos una conversación como grupo para que, en caso de que suceda, estemos preparados para hacer lo necesario".

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, señaló que espera que el duelo de alto riesgo entre los dos primeros del grupo K se desarrolle sin incidentes en las gradas.

"Las personas encargadas en la FA hablaron con nosotros al respecto, sí. Somos conscientes", dijo Tuchel, cuyo equipo está cinco puntos por delante de Serbia.

"Y, aún así, siempre creo en lo bueno, así que siempre creo que tendremos una competencia deportiva de alto nivel y celebraremos el deporte por lo que es, un partido respetuoso y emocional", añadió el alemán.

