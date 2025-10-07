Kane descarta volver a la Liga Premier y está “totalmente comprometido” con el Bayern

LONDRES (AP) — El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dice que su interés en regresar a la Liga Premier se ha enfriado porque está "totalmente comprometido" con el Bayern Múnich.

Kane, de 32 años, se unió al Bayern desde el Tottenham en el verano de 2023 y tiene contrato allí hasta el verano de 2027.

El delantero expresó que al dejar los Spurs, esperaba "con certeza" que algún día regresaría al fútbol inglés. Ya no está tan seguro de eso.

"En cuanto a quedarme más tiempo (en el Bayern), definitivamente podría verlo", afirmó Kane, quien se ha reportado para el deber con Inglaterra antes de un amistoso con Gales el jueves y un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Letonia el 14 de octubre.

"Hablé abiertamente hace un par de semanas de que aún no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgieran, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta. Obviamente, depende de cómo vayan el próximo año o así y lo que logremos juntos. Ahora mismo, diría que estamos en un momento fantástico y no estoy pensando en nada más. En cuanto a la Liga Premier League, no sé, si me hubieras preguntado cuando me fui por primera vez al Bayern, habría dicho con certeza que volvería. Ahora que he estado allí un par de años, probablemente diría que eso ha disminuido un poco, pero no diría que nunca volvería."

Kane ha marcado 11 goles en sus primeros seis partidos en la Bundesliga, con el Bayern obteniendo un máximo de 18 puntos.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, dijo recientemente que el equipo está "probablemente presenciando la mejor versión de Harry Kane que ha existido".

"Lo que he aprendido en mi carrera es que diferentes oportunidades y diferentes momentos suceden y las cosas encajan", comentó Kane. "Volviendo a mi primer punto con el Bayern, ahora estoy totalmente comprometido con el Bayern."

Kane ganó su primer gran trofeo a nivel de club la temporada pasada cuando el Bayern ganó la liga y dijo que eso "me ha dado más motivación para hacer más y ser mejor."

"Creo que lo he demostrado este año", manifestó. "Estaba interesado en cómo me sentiría después de ganar un trofeo. Obviamente, todavía hay mucho más que quiero lograr en términos de otros trofeos y trofeos más grandes, sin duda.

"Pero creo que siempre fue solo, en mi cabeza, '¿Cómo me iba a sentir después de lograr ganar mi primero?' Pero sin duda, me empujé en la otra dirección, en términos de ser aún mejor, comer aún más sano, hacer más gimnasio. Solo tratando de sacar el máximo provecho de lo que tengo ahora."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes