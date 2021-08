Kane dice que "nunca" se negó a entrenar y volverá al tottenham el sábado

6 ago (Reuters) - El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane dijo que "nunca" se negó a entrenar y se reincorporará al club de la Premier League el sábado, en medio de especulaciones sobre su futuro deportivo.

Kane no se presentó a los entrenamientos de pretemporada esta semana, en medio de reportes de que está intentando forzar una salida al vigente campeón de la Premier League, el Manchester City.

"Han pasado casi diez años desde que debuté con los Spurs. Durante cada uno de esos años, ustedes -los aficionados- me han mostrado un apoyo y amor total. Por eso me duele leer algunos de los comentarios que se hicieron esta semana, poniendo en duda mi profesionalismo", tuiteó.

"Aunque no entraré en detalles sobre la situación, quiero dejar claro que nunca me negaría y nunca me he negado a entrenar. Volveré al club mañana, como estaba planeado", agregó.

(Reporte de Dhruv Munjal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

