Kane envía a Inglaterra al Mundial de Norteamérica

Con un doblete contra Letonia, el capitán Harry Kane guio a Inglaterra hacia el Mundial 2026, luego de una goleada 5-0 en Riga que deja a los 'Three Lions' como vencedores del grupo K.

Así, el combinado dirigido por Thomas Tuchel se asegura el boleto directo al torneo, antes incluso de la ventana internacional de noviembre.

Lo hace además con unas cifras impresionantes, tras haber ganado los seis partidos disputados, marcando 18 goles... ¡Y sin haber encajado ninguno!

"Clasificar a falta de dos partidos para el final, es un gran éxito. Sin ningún gol encajado y practicando un fútbol de gran calidad", destacó el capitán Harry Kane a la cadena ITV.

"Damos la impresión de que es fácil, pero los partidos pueden ser difíciles", añadió.

Inglaterra, finalista de las últimas dos Eurocopas, ansía abrir de nuevo sus vitrinas -su único trofeo es el Mundial de 1966- y el estado de forma demostrado en esta clasificatoria europea la convierte en una de las favoritas en Estados Unidos, México y Canadá.

El martes, fue el centrocampista Anthony Gordon (16') quien abrió el marcador, pero Harry Kane, en racha con el Bayern Múnich en este arranque de temporada, firmó un doblete justo antes del descanso para sellar su pasaporte rumbo al Mundial.

- "Estoy en buena forma" -

Primero, recibió un balón en la frontal del área y soltó un latigazo hacia la izquierda de la portería, inalcanzable para el guardameta rival (44').

Minutos después, lanzó al mismo lado desde los once metros (45+6', de penal), su 21º gol en 13 partidos disputados esta temporada entre club y selección.

"Las cifras están ahí, por supuesto, pero pienso también en la manera en la que me siento sobre el terreno, la manera en la que veo los pases, las carreras, y físicamente, estoy en buena forma", valoró Kane.

Un afortunado gol contra su portería tras un rebote del defensa Maksims Tonisevs (59') y un gol de Eberechi Eze (86') en la segunda mitad, cerraron la goleada.

"Jugamos de manera muy agresiva, con presión alta. Practicamos un juego muy físico, es muy exigente pero eso motiva a todo el mundo", destacó Tuchel

En noviembre los Three Lions reciben a Serbia el día 13 y tres días después visitan a Albania, selecciones en plena lucha por lograr la segunda posición del grupo, que da derecho al repechaje.

Inglaterra es por el momento la única selección europea en haber certificado su boleto al Mundial.

