Kane se pierde el partido del Bayern contra el Gladbach por un golpe en el gemelo

Harry Kane se perderá el partido del Bayern Múnich contra el Borussia Moenchengladbach, el viernes en la 25ª fecha de la Bundesliga, por una lesión en la pantorrilla, informó el jueves el entrenador del club bávaro, Vincent Kompany.

El delantero internacional inglés, referente del ataque del Bayern, sí estará disponible en principio para la ida de octavos de Champions ante el Atalanta el próximo martes.

"Harry Kane es baja. Recibió un golpe en el gemelo y no se ha recuperado aún", declaró Kompany en la conferencia de prensa previa al partido. "Es sólo un golpe, no es nada serio", tranquilizó el DT belga.

El Bayern dio un gran paso el pasado fin de semana para revalidar su título de la Bundesliga con una remontada por 3-2 ante su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund, para abrir una ventaja de 11 puntos.

Kane marcó dos goles en ese partido para elevar su cuenta esta temporada a 45 tantos entre todas las competiciones.