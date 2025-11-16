Kane sella con un doblete la clasificación perfecta de Inglaterra para el Mundial 2026

TIRANA, 16 nov (Reuters) - El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, marcó un doblete en los últimos minutos para que su equipo completara una campaña de clasificación para el Mundial que ha batido todos los récords con una victoria por 2-0 contra Albania en el Grupo K el domingo.

Parecía que Inglaterra iba a dejar escapar sus primeros puntos, pero Kane marcó en el minuto 74, tras un saque de esquina mal despejado por Albania.

Ocho minutos más tarde marcó el 2-0 con un certero remate de cabeza tras un centro en profundidad del suplente Marcus Rashford.

Al mantener su portería a cero, los hombres de Thomas Tuchel se convirtieron en la primera selección europea que se clasifica para un Mundial ganando todos sus partidos sin conceder ningún gol en un grupo de al menos seis encuentros.

Inglaterra también se convirtió en la quinta selección europea que se clasifica para un Mundial con un pleno de victorias, tras terminar el Grupo K con un máximo de 24 puntos en sus ocho partidos, con 22 goles a favor.

"Ha sido un partido muy duro, probablemente uno de los más difíciles que hemos tenido en el grupo", declaró Kane, que esta temporada ha marcado la asombrosa cifra de 28 goles con su club y con su selección.

"Tuvimos que ser pacientes, machacarles y ser muy sólidos en defensa. Una victoria por 2-0 y otra portería a cero, estamos muy contentos. Fue una victoria importante, no quieres terminar con una derrota", añadió a ITV Sport.

Con el pasaje para Norteamérica asegurado desde hace tiempo, Tuchel introdujo numerosos cambios para el choque contra una animada Albania.

