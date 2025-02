Kane sigue siendo duda en Bayern para el partido contra el Eintracht

En reposo varios días tras sufrir un hematoma en el gemelo, el atacante Harry Kane sigue siendo duda para el partido entre Bayern Múnich y Eintracht Fráncfort del domingo (16h30 GMT) durante la 23ª jornada de Bundesliga.

"Veremos todo eso mañana. Si no está ahí, encontraremos una solución con el grupo. Nos queda todavía una sesión de entrenamiento", explicó el técnico del Bayern, Vincent Kompany, durante la rueda de prensa previa al encuentro.

Harry Kane jugó el pasado sábado la totalidad del duelo contra el Bayer Leverkusen (0-0), pero tuvo que ser sustituido el martes, en el descanso del repechaje de Champions contra el Celtic Glasgow.

"Tuve un pequeño problema después del partido contra Leverkusen y con el poco tiempo que quedaba no había manera de estar completamente en forma", comentó Kane el miércoles en su red social Cleats.

Las pruebas médicas realizadas en Múnich el miércoles revelaron un hematoma en un gemelo.

"No es la primera vez que debemos encontrar una solución, lo conseguiremos con nuestra plantilla", valoró Kompany, si bien admitió el peso de Kane en su equipo. "No hay muchos atacantes que puedan marcar 40 o 50 goles por temporada, así que no podemos remplazarlo hombre por hombre".

Kane ya sufrió otra lesión esta temporada, un pequeño desgarro muscular en el muslo derecho a finales de noviembre que le dejaron fuera de cuatro partidos: dos de Bundesliga, uno de Copa y otro de Liga de Campeones.

Sólido líder del campeonato alemán con cinco puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen (55 contra 50), al que se medirá de nuevo en octavos de final de la Champions a principios de marzo, el Bayern recibe al Eintracht, tercero con 42 puntos, en otro duelo en la cima de Bundesliga.

