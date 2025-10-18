Kane y Olise ofrecen el Klassiker a un Bayern Múnich imparable

Merced a los goles de Harry Kane y de Michael Olise, el Bayern se impuso este sábado en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, la séptima victoria en otros tantos partidos para el gigante bávaro en Bundesliga.

Con 21 puntos de 21 posibles, el Bayern lidera la tabla con cinco puntos más que el RB Leipzig (16) y seis más que el Stuttgart (15).

El Borussia Dortmund es cuarto, a siete puntos de su gran rival por el título.

Los jugadores de Vincent Kompany encadenaron una undécima victoria en 11 partidos esta temporada y regresarán ante su afición el miércoles para enfrentarse al Brujas en la 3ª fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Lección de 45 minutos

Este sábado en su cancha los campeones de Alemania ofrecieron una lección durante los primeros 45 minutos, con el único pesar de haber marcado solo un gol, obra del insaciable Kane en el minuto 22.

Al rematar un córner de Joshua Kimmich en el primer palo entre Serhou Guirassy y Niklas Süle, Kane anotó su duodécimo gol de la temporada en la Bundesliga, el decimonoveno en todas las competiciones en solo once partidos.

Los muniqueses tuvieron múltiples ocasiones para asegurar el marcador, con Michael Olise, quien estrelló el balón en el poste de Gregor Kobel tras una combinación con Aleksandar Pavlovic (36'), y con Luis Díaz, cuyo intento fue rechazado por la espalda de Waldemar Anton, mientras que Kobel despejó un remate de Kimmich en la jugada siguiente (40').

Ante la ausencia de Serge Gnabry, lesionado en los aductores, Kompany alineó a Nicolas Jackson como delantero, otorgándole a Kane más libertad en el papel de creador de juego.

Y el inglés volvió a deslumbrar el encuentro con su clase, omnipresente de un extremo al otro del campo, en uno de los mejores momentos de su carrera.

El colombiano Luis Díaz fue protagonista en el segundo gol, internándose por la izquierda y dando el pase que derivó en el 2-0 obra de Olise al evitar un despeje de Jobe Bellingham.

El gol visitante, de Julian Brandt, llegó en el 84, con poco margen de tiempo para igualar.

Leipzig, Stuttgart y Lerverkusen cumplen

Antes; Leipzig (2º), Stuttgart (3º) y Bayer Leverkusen (5º) lograron sendas victorias para intentar seguir el paso al imparable Bayern.

El Leipzig, que no pierde desde la goleada en el estreno liguero ante el Bayern (6-0), derrotó al Hamburgo 2-1 con un doblete del volante austríaco Christoph Baumgartner.

El equipo de Ole Werner, con 16 puntos, es el primer perseguidor del líder Bayern, que suma 18 puntos antes de recibir este sábado en el Allianz Arena al Borussia Dortmund (4º) en el Klassiker del fútbol alemán.

Otro equipo llamado a pelear por los puestos de privilegio y que se halla en una inercia positiva, el Bayer Leverkusen, firmó una tercera victoria seguida en liga al vencer 3-4 en Maguncia con un doblete -el primer gol de penal- de su capitán, el defensor internacional español Alejandro Grimaldo.

El Leverkusen, que arrancó el curso con una derrota y dos empates, es ya quinto en la tabla con 14 puntos y llega embalado al choque de Champions ante el París SG la próxima semana.

Y el Stuttgart firmó un cuarto triunfo consecutivo al imponerse 0-3 en la cancha del Wolfsburgo.

