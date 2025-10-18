Kane y Olise ofrecen el Klassiker al Bayern ante el Dortmund (2-1)

Merced a los goles de Harry Kane y de Michael Olise, el Bayern se impuso este sábado en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, la séptima victoria en otros tantos partidos para el gigante bávaro en Bundesliga.

Con 21 puntos de 21 posibles, el Bayern lidera la tabla con cinco puntos más que el RB Leipzig (16) y seis más que el Stuttgart (15).

El Borussia Dortmund es cuarto, a siete puntos de su gran rival por el título.

Los jugadores de Vincent Kompany encadenaron una undécima victoria en 11 partidos esta temporada y regresarán ante su afición el miércoles para enfrentarse al Brujas en la 3ª fecha de la fase de grupos de la Champions League.

tba/iga/pm