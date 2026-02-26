Por Helen Coster

NUEVA YORK, 26 feb (Reuters) - El Gobierno del estado de Kansas ha invalidado los permisos de conducir y ‌los certificados de nacimiento de ‌los ⁠residentes transgénero que cambiaron el género en los documentos, de conformidad con una ley que entró en vigor el jueves.

La medida afecta a más ​de 1.000 ⁠personas. La ⁠ley exige a los residentes que cambien su identificación de género al sexo que se ​les asignó al nacer, y también prohíbe a los residentes cambiar su género en ‌esos documentos en el futuro.

Los residentes afectados deben ​pagar por sus nuevos permisos de ​conducir.

La ley también exige a las personas transgénero que utilicen los baños y vestuarios de los edificios propiedad o alquilados por entidades gubernamentales que correspondan al sexo que se les asignó al nacer.

Las personas transgénero en Estados Unidos se han enfrentado a restricciones cada vez mayores a nivel estatal ​y nacional. El presidente republicano Donald Trump ha adoptado una postura especialmente dura desde que volvió al cargo el año ⁠pasado, decretando medidas que limitan los derechos de las personas transgénero.

Una directiva de Trump estableció que el Gobierno de ‌los Estados Unidos solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino. Otra pretendía excluir a los atletas transgénero de los deportes femeninos.

La nueva ley de Kansas "pone en peligro a las personas transgénero cada vez que interactúan con las fuerzas del orden o solicitan un trabajo, una vivienda o prestaciones públicas", dijo Harper Seldin, abogado senior del Proyecto LGBTQ y VIH de la Unión Americana por ‌las Libertades Civiles.

"La discrepancia entre cómo se presentan ante el mundo y lo que figura ⁠en su carné de conducir les expone al riesgo de sufrir discriminación o violencia, ‌y por eso muchas personas trans deciden cambiar el indicador de sexo ⁠en sus carnés, para poder vivir como son en la ⁠sociedad y mantenerse a salvo".

Los residentes de Kansas podían cambiar su indicador de género en los permisos de conducir y las partidas de nacimiento hasta 2023, cuando esos cambios se suspendieron en medio de un litigio iniciado por el fiscal general republicano del estado, Kris ‌Kobach.

El año pasado, los tribunales permitieron a ​los residentes transgénero volver a realizar esos cambios. Los legisladores estatales presentaron entonces el proyecto que se convirtió en ley después de que la legislatura de Kansas anuló el veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly. (Reporte de Helen ‌Coster; edición de Donna Bryson y Rod Nickel, editado en español por Juana Casas)