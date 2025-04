Kapsch TrafficCom anuncia cambio en su estructura de liderazgo para la región de Latinoamérica

Viena--(BUSINESS WIRE)--abr. 3, 2025--

Con la asignación de Samuel Kapsch a la Junta Ejecutiva como COO (Chief Operating Officer), lo que requiere su regreso a Austria, a partir del 1 de abril Ramiro Virreira asume el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Kapsch TrafficCom para Latinoamérica.

Ramiro Virreira

Ramiro Virreira cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años en puestos de liderazgo, en empresas como ABB, GE y Johnson Controls. Por los últimos 4 años, ha sido Vicepresidente para la Región Sur de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile) en Kapsch TrafficCom, donde ha dirigido con éxito las operaciones en esos 3 países.

Su visión y experiencia serán clave para impulsar el crecimiento sostenible de Kapsch TrafficCom en la región.

Por su parte, Samuel Kapsch deja un legado significativo, incluyendo la expansión comercial a más países en la Región, y el fortalecimiento de una estructura regional integrada con la visión global de la compañía. Se agradece su liderazgo y contribución durante los último tres años.

“ Estamos seguros de que Ramiro Virreira continuará consolidando nuestro compromiso con la innovación y la excelencia operativa en Latinoamérica ”, señaló Samuel Kapsch.

Esta asignación refuerza la estrategia de Kapsch TrafficCom para fortalecer su presencia en la región y responder a las dinámicas oportunidades del mercado.

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Nuestras soluciones innovadoras en los ámbitos de aplicación del peaje, gestión del tráfico, gestión de la demanda y los servicios de movilidad contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Con nuestras soluciones integrales, cubrimos toda la cadena de valor de nuestros clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.

Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Los cerca de 4,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 539 millones de euros en el año fiscal 2023/24.

