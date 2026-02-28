Karalis se convierte en el segundo mejor garrochista de la historia con 6,17 m

El griego Emmanouil Karalis se convirtió en el segundo que más alto ha llegado en el salto con garrocha al superar la barra de 6,17 metros, este sábado en los campeonatos de su país en pista cubierta.

Supera así al francés Renaud Lavillenie (6,16 metros en 2014), pero todavía está lejos del hombre que domina con autoridad en los últimos años en esta prueba del atletismo, el sueco Armand Duplantis (récord mundial de 6,30 metros).

Hasta ahora, Karalis (26 años) tenía una mejor marca personal de 6,08 metros, que ahora elevó sensiblemente.

Superó los 6,07 metros en su primer intento y decidió entonces atacar la barra de 6,17 metros, que superó en su segundo intento.

Karalis no se quedó ahí, sino que intentó incluso batir el récord del mundo, pidiendo la barra de 6,31 metros. Falló dos veces y decidió entonces detener ahí su concurso.

Duplantis y Karalis se enfrentarán el 12 de marzo en Upsala (Suecia), en una reunión de atletismo indoor que organiza la estrella sueca. Servirá de aperitivo para su duelo en el Mundial en pista cubierta de Torun (Polonia), que se disputa del 20 al 22 de marzo.