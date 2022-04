Karanka: "Cuando te llega esta oportunidad, hay poco que pensar"

El nuevo entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha asegurado que tuvo "poco que pensar" cuando le ofrecieron dirigir al conjunto nazarí, y se ha mostrado convencido de que van "a encontrar la fórmula" para conseguir la permanencia del equipo en LaLiga Santander, algo que pasa por dar la cara en un "partido bonito" como el de este miércoles en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

"El proyecto en sí te dice todo. Llevaba tiempo en España, desde la última experiencia en Inglaterra. Cuando te llega esta oportunidad, hay poco que pensar. Cuando conoces el club, cuando hablas con ellos y ves que van todos en la misma dirección, no hubo mucho que pensar", declaró en rueda de prensa. "No está siendo un año fácil, pero nos queda un mes e intentaremos devolverle todo el ánimo y el esfuerzo que está transmitiendo al equipo y que se vea reflejado con resultados", añadió.

Sin embargo, el técnico vasco reconoció que todavía debe analizar el problema que ha llevado al equipo a verse envuelto en la pelea por el descenso, y afirmó que ayudará a los jugadores a que "saquen toda su calidad". "Lo que le falta o le pasa al equipo... Llevo aquí 24 horas, si lo supiese ya sería demasiado bonito. Mañana tenemos un partido bonito de jugar y la oportunidad de analizar lo que pasará", apuntó.

"Es difícil saber la fórmula cuando no sabes cuál es el problema en sí. Seguro que vamos a encontrar la fórmula. Con la calidad que tiene el equipo, si está en esta situación es porque pasa algo. Lo más importante en el campo es buscar esa organización y esa confianza, que haya un equipo que compita los 90 o los 97 minutos. Es fundamental", señaló.

Sin embargo, sí consideró que haber jugado competición europea cuando "no estás acostumbrado a jugar" pudo haber sido "una distracción" para el equipo el pasado año. "El Granada no es el único equipo que está sufriendo estas cosas. Hace unos años, el Celta, que jugó la 'Champions', descendió ese mismo año. Son dinámicas, no están acostumbrados a competir tantos partidos y con tanta exigencia; con una competición en la que pones tanta ilusión se te olvida a veces que la base es LaLiga", expuso.

Además, Karanka recalcó que tratará de transmitir a sus futbolistas "total tranquilidad y confianza". "Si no creyese en que podemos hacer un buen trabajo aquí, no hubiese cogido las maletas. No conozco personalmente a los jugadores, pero conozco su calidad. Ahora trataré de ver cuanto antes el tema por el que no están rindiendo como otro años", subrayó.

En otro orden de cosas, analizó su estilo de juego. "El estilo es jugar lo mejor posible, porque cuanto mejor juegues, más opciones tienes de ganar. Durante una temporada hay muchos momentos, muchos estados de ánimo, muchas lesiones, y se trata de buscar los problemas y solucionarlos cuanto antes. Tenemos que ser un equipo que tenga una identidad, que compita, que esté organizado y que se vaya al vestuario pensando que lo ha dado todo", expresó.