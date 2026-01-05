Karate: Matteo Avanzini sueña con Brisbane 2032

"Ya hemos dejado atrás Los Ángeles, pero tengo confianza.

Todavía seré joven, llegaré con 28 años y en mi mejor forma. Es perfecto", afirmó Avanzini sobre Brisbane 2032.

"Lo lograremos. El karate es un deporte hermoso que merece más de lo que tiene ahora mismo. Espero también poder hacer algo, con mi presencia, para que vuelva al programa olímpico. Y espero, una vez que volvamos, ganarlos", agregó el italiano de 21 años.

"Es un sueño enorme estar en el olimpo, incluso más que ser campeón mundial. Es posible. No somos un deporte de nicho y tenemos innumerables practicantes en todo el mundo", destacó Avanzini.

"Pero es necesaria la coordinación entre los políticos y la Federación Mundial de Karate para mejorar todo el sistema de competición. Y es posible también gracias al presidente del sector italiano de karate, Davide Benetello, quien forma parte de la comisión para traer el karate de vuelta a Brisbane 2032", agregó Avanzini.

El italiano conquistó su título de campeón mundial en la categoría superior a los 84 kilogramos de "kumite" al imponerse en El Cairo, donde volvió a llevar a su país a lo más alto a nivel internacional 17 años después.

Avanzini, que comenzó a practicar karate con 6 años, se dio el gusto de igualar a sus compatriotas Claudio Guazzaroni, Davide Benetello y Stefano Maniscalco al vencer por puntos en la final de El Cairo al iraní Saleh Abazari.

"Ganar el oro en El Cairo fue una sensación increíble, un gran sueño, y hacerlo realidad es algo enorme. En Italia ha habido muy pocos campeones del mundo, y estar entre ellos es increíble", aseguró Avanzini.

"Aún es difícil de lograr, y sólo lo he logrado parcialmente.

Experimentar el entorno desde fuera desde niño, y ahora ser un modelo a seguir para los más pequeños, es algo enorme", agregó en diálogo telefónico con ANSA.

Durante la conversación, recordó que su pasión por el karate comenzó cuando "tenía 6 años y entré por primera vez en un gimnasio de karate, el de mi antiguo maestro Mauro Brescia".

"Tras esta primera experiencia, también animado por mi padre, también me apasioné", aseguró Avanzini, quien pondera especialmente su fe cristiana al afirmar que "Dios siempre tiene un plan".

Mientras comenzó a pensar en el torneo europeo y la Copa del Mundo previstos durante la temporada 2026, Avanzini reveló que ya tiene "muchos objetivos por concretar".

"De niño, nunca dije que quería ser campeón mundial, pero quería dejar algo para el mundo del karate. se es el objetivo. Hay diferentes campeones mundiales cada dos años, así que hay que hacer algo más grande, hay que ganar más títulos para ser recordado, y quiero dejar huella en el karate", concluyó Avanzini. (ANSA).