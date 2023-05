Karatsev espera rival en semifinales, Sabalenka primera finalista en Madrid

El ruso Aslan Karatsev se impuso este jueves al chino Zhizhen Zhang 7-6 (7/3) y 6-4 para meterse en semifinales del torneo de tenis de Madrid, donde la bielorrusa Aryna Sabalenka espera a su rival en la final.

Karatsev, procedente de la ronda clasificatoria, se impuso a su rival en 1 hora y 41 minutos para lograr el billete a su primera semifinal de un Masters 1000.

El ruso se medir√° por una plaza en la final del domingo al ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas, n√ļmero 5 del mundo, y el alem√°n Jan-Lennard Struff.

"Nunca sabes cuándo va a llegar el salto. Entrenas, compites... y un día llega el éxito", afirmó Karatsev en rueda de prensa, recordando que hasta ahora no llevaba una buena temporada.

"Creo que he subido mi nivel y lo he tra√≠do de vuelta. No s√© c√≥mo comparar si juego igual que hace dos a√Īos, pero me siento muy bien en la cancha", a√Īadi√≥ el que fuera semifinalista en Australia en 2021.

Karatsev se impuso a un Zhang que se hab√≠a convertido en la capital espa√Īola en el primer tenista chino en alcanzar unos cuartos de final en un Masters 1000, en un partido en el que ambos se midieron mucho.

En el primer set, Karatsev pasó algunos apuros en el tercer juego cuando levantó tres bolas de break para acabar llevándose el juego y ponerse 2-1 a favor.

Salvado el contratiempo, ninguno de los dos contendientes cedi√≥ su saque llevando la manga al desempate, donde el ruso, n√ļmero 121 del mundo, acab√≥ imponi√©ndose tras remontar un 3-0.

Karatsev arranc√≥ el segundo set de la mejor manera, rompiendo el servicio de su rival, n√ļmero 99 del r√°nking, y confirmando un 2-0 con su saque.

Al ruso, que en la ronda anterior hab√≠a eliminado al n√ļmero tres del mundo, Daniil Medvedev, le bast√≥ con mantener su servicio para llevarse la manga y el partido.

De llegar a la final, Karatsev se medir√≠a por el trofeo al ganador del partido entre el espa√Īol Carlos Alcaraz y el croata Borna Coric, que disputar√°n la otra semifinal.

- Segunda final en Madrid -

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka alcanzó su segunda final en Madrid, después de ganar el trofeo en 2021.

Sabalenka, que cumplir√° 25 a√Īos el viernes, se impuso a la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-1 para esperar en la final a la ganadora del duelo entre la n√ļmero uno del mundo, Iga Swiatek, y la rusa Veronika Kudermetova.

"Creo que ha sido mi mejor partido del torneo", afirmó Sabalenka en rueda de prensa, declarándose "feliz por el nivel al que he jugado y especialmente con mi fortaleza mental".

Sabalenka, n√ļmero dos del mundo, super√≥ a su rival en una hora y 26 minutos, tras arrancar con fuerza y ponerse 3-0 arriba, pero Sakkari le devolvi√≥ la rotura en el sexto juego.

Con 5-4, Sabalenka volvió a romper el saque de su rival para llevarse el set.

En la segunda manga, Sakkari perdió la concentración y se vino abajo, perdiendo su servicio para que Sabalenka se pusiera en ventaja 3-1.

La griega tampoco aprovechó dos bolas de break con 5-1 en el marcador para intentar alargar el partido, que se acabó llevando la bielorrusa.

Gr/dr

AFP