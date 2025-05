Kardashian testifica que temió ser violada y asesinada durante robo de 2016

PARÍS (AP) — Kim Kardashian testificó el martes que temía ser violada y asesinada durante un robo a mano armada en 2016 en París, y describió la experiencia en términos crudos y emocionales.

"Estaba segura de que ese era el momento en que él iba a violarme", dijo Kardashian a un tribunal francés, recordando cómo uno de los ladrones tiró de ella hacia él cuando ella solo llevaba puesto un albornoz. "Realmente pensé que iba a morir", añadió.

Era la primera vez que Kardashian enfrentaba a los hombres acusados de atarla a punta de pistola en su suite de hotel durante la Semana de la Moda y robar más de 6 millones de dólares en joyas.

Su aparición es el punto emocional culminante de un juicio que ha cautivado a Francia y ha reavivado debates globales sobre la celebridad, la privacidad y la exposición en la era digital.

Las autoridades dicen que el grupo la rastreó a través de sus publicaciones en Instagram. Dos acusados han admitido estar en la escena.

Anteriormente, la amiga de la infancia de Kardashian y entonces estilista dijo al tribunal que escuchó a la celebridad suplicar por su vida durante el robo.

Simone Harouche, quien compartía su suite de hotel de dos pisos durante la Semana de la Moda, dijo que escuchó a una aterrorizada Kardashian gritar: "'Tengo bebés y necesito vivir'. Eso es lo que seguía diciendo, ‘Llévense todo. Necesito vivir’".

El crimen sacudió el mundo de la moda y redefinió los riesgos de ser visible, mujer y famosa en la era de Instagram.

Harouche dijo al tribunal que el trauma cambió "para siempre" a su amiga, a quien conoce desde los 12 años, robándole un derecho humano básico: la libertad.

"Ahora tiene un estilo de vida completamente diferente", dijo. “En términos de seguridad, no puede ir sola, ya no va sola a los lugares. Perder tu sentido de libertad... es horrible”

David De Pas, el juez principal, preguntó a Harouche si Kardashian se había convertido en un objetivo al publicar imágenes de sí misma con "joyas de gran valor".

Harouche respondió: "No. Sólo porque una mujer use joyas, eso no la convierte en un objetivo. Eso es como decir que porque una mujer lleva una falda corta merece ser violada".

Originalmente se acusó a 12 sospechosos. Uno ha muerto. Otro fue excusado por enfermedad. La mayoría son sexagenarios o sexuagenarios, apodados en Francia como les papys braqueurs, o "los abuelos ladrones", y las autoridades los describen como una banda criminal experimentada y coordinada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.