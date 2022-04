Karim Benzema: "Necesitamos a la afición del Bernabéu como nunca"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, reconoció que pese al marcador y lo visto en el partido ante el Manchester City "una derrota nunca es buena" e hizo ya un llamamiento a la afición porque la van a necesitar "como nunca" para la vuelta de la semana que viene para levantar el 4-3 del Etihad Stadium.

"Una derrota nunca es buena porque tenemos ilusión en esta Champions, pero lo más importante es que nunca bajamos los brazos. Ahora hay que ir al Bernabéu y necesitamos a nuestra afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar", señaló Benzema tras el partido a 'Movistar+'.

El '9' recordó que "esto es el alto nivel" al ser preguntado por los dos tempraneros goles del City. "Entramos al partido sin confianza y atrás pasó eso porque el City en buen equipo, juega en casa, con mucha presión y te mete dos goles", admitió.

Para el goleador, en ese primer tramo de partido "faltó un poco de todo". "De ambición, de presionar, de confianza, porque lo hicimos 25 minutos después, pero no podemos estar siempre bien los 90 minutos", remarcó el delantero francés.

"Siempre me meto en la cabeza que si no tiras un penalti no vas a fallar nunca. Es confianza, lanzar y ya está, yo tengo mucha confianza en mí", sentenció Benzema sobre su lanzamiento de penalti a lo 'Panenka' para hacer el 4-3.