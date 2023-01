Karim Benzema: "Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa"

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha asegurado que "nunca" dejaría tirado a su equipo, descartando que se hubiese 'borrado' de algunos partidos para llegar en plena forma al Mundial con Francia, y ha llamado a enfocarse en la final de la Supercopa del domingo ante el FC Barcelona, ya que en conjunto blanco siempre les "pide ganar".

"Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa. Estaba lesionado, quer√≠a jugar los partidos", declar√≥ en rueda de prensa. "He vuelto de la lesi√≥n, he hecho un buen trabajo para regresar y tener mi mejor nivel. Estoy muy contento y ojal√° que pueda ayudar a mis compa√Īeros. Despu√©s del a√Īo pasado, que fue muy importante para m√≠, tuve varias lesiones y necesit√© tiempo para regresar. Estoy en forma muy buena y me siento muy bien", continu√≥.

El delantero galo tampoco quiso hablar de su pol√©mica con el seleccionador franc√©s, Didier Deschamps, durante la Copa del Mundo. "Lo que pas√≥ ya est√°. Lo m√°s importante es el partido de ma√Īana, estoy listo de cabeza y cuerpo y me focalizo en eso. El resto es pasado, aunque complicado", confes√≥. "Ese no es el tema de ma√Īana, es la final. No puedo hablar m√°s de Francia y de la Copa del Mundo", a√Īadi√≥.

Adem√°s, rechaz√≥ tambi√©n valorar una posible renovaci√≥n con el club blanco. "Estoy en el Real Madrid, es otro tema. Disfruto como cualquier jugador. Lo que pasa en el f√ļtbol, no lo sabemos", dijo. "Yo estoy aqu√≠ en Madrid, disfruto de cada entrenamiento y cada partido. Voy a√Īo a a√Īo, no hablo del tiempo que me voy a quedar en Madrid. Disfruto de cada d√≠a en Madrid", afirm√≥.

Por otra parte, invit√≥ a pensar en la final ante los azulgranas, "un partido muy importante". "El Barcelona es un gran equipo, pero tenemos que fijarnos en nosotros", subray√≥. "Significa muchas cosas: otro trofeo, otro orgullo, porque el Madrid siempre nos pide ganar y demostrar que estamos aqu√≠. Vamos a tener un partido dif√≠cil, pero en nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganarlo", prosigui√≥. "Estamos bien. El grupo est√° bien y listo para ma√Īana. Ojal√° podamos hacer un buen partido para llevarnos la copa a Madrid", insisti√≥.

Por √ļltimo, Benzema habl√≥ de la visita del viernes de Cristiano Ronaldo al entrenamiento del Real Madrid. "Cristiano est√° bien aqu√≠, ayer estuvo con nosotros. Ojal√° siga marcando goles y haciendo la diferencia", dijo, adem√°s de confirmar que no lleg√≥ a coincidir con √©l. "No necesitamos fotos para decir que somos amigos, Instagram y Twitter son otro mundo. No le vi, pero ojal√° le pueda ver ma√Īana y hablar con √©l", finaliz√≥.

Europa Press