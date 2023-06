Karim Benzema, sobre su futuro: "Quien habla es internet, y la realidad no es internet"

"Este homenaje es poco", comentó José Manuel Franco tras el MARCA Leyenda entregado al delantero madridista

MADRID, 1 Jun. 2023 (Europa Press) -

El futbolista francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, afirmó este jueves tras recibir el MARCA Leyenda que "quien habla" sobre su futuro "es internet" y que "la realidad no es internet", en alusión a los múltiples rumores que lo sitúan lejos del club madridista para la próxima temporada.

"Por el momento estoy aquí. Entreno en Madrid cada día y el domingo tenemos partido", dijo Benzema durante la ceremonia de entrega de su premio. "Por qué voy a hablar del futuro si estoy en Madrid. Quien habla es internet, y la realidad no es internet", respondió al ser preguntado sobre la opción de fichar por un club de Arabia Saudí.

El ariete francés, con un palmarés envidiable, añadió a sus condecoraciones el MARCA Leyenda. "Orgulloso de mi carrera. Recuerdo que, cuando firmé por este club era un niño, con 21 años. Pensaba solo en disfrutar y en intentar ganar trofeos. Y al final he ganado muchos con el Real Madrid", rememoró desde el Real Casino de Madrid.

Además, Benzema señaló que "el Real Madrid es el mejor club del mundo, el mejor club de la historia". "Si miramos los jugadores que han jugado en el Madrid, son los mejores", agregó antes de ver un vídeo sobre los 109 ganadores del MARCA Leyenda que le han precedido, algunos de ellos también futbolistas del conjunto blanco.

"Todos son leyendas. He disfrutado mucho con estas personas a mi lado. Estoy muy orgulloso de mi trabajo aquí", indicó después de ver la fotografía de Luka Modric. Para llegar a compartir vestuarios con el croata y las demás estrellas madridistas, Benzema fraguó su fichaje de 2009 mediante la visita sorpresa del presidente Florentino Pérez.

"Ya sabíamos quién era Florentino Pérez. Recuerdo que, cuando lo vi, pensé que él había traído a 'Zizou', a Ronaldo, etc. Sabía que era un día que siempre se me iba a quedar en la cabeza y... mira, eso me permitió estar aquí hoy", subrayó el delantero galo, para luego reflexionar sobre sus momentos más especiales como madridista.

"Especial... Son muchos", destacó sobre sus cientos de goles como ariete blanco y de la selección francesa. "El primero que metí aquí en el Real Madrid", admitió finalmente. También mencionó al Barça como el gran rival al que se ha enfrentado en su carrera y la Champions League como el trofeo colectivo más importante de su extenso palmarés.

"El año pasado el camino de la Champions fue impresionante. Lo que pasó con la afición, con la gente, etc. y nosotros en los partidos, con las remontadas. No sé si va a pasar otra vez algo así, pero es el mejor camino para ganar la Champions", resaltó acerca de la 'Decimocuarta' que conquistaron los merengues en 2022.

Mientras, Benzema recalcó su simbiosis con las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. "Cuando estoy en el campo, a veces tengo una mirada con ellos y eso me da más confianza. Ellos están ahí para nosotros. Siempre digo que jugamos 11 en el campo, más los chicos que están en el banquillo y necesitamos siempre a la afición con nosotros", repitió.

"Cuando un jugador recibe un trofeo, es siempre por todo el equipo. Sin mis compañeros no puedo llegar al máximo nivel. Siempre tienes que tener la ayuda de todos y cada uno, eso es muy importante", prosiguió durante la gala. "Todos pueden jugar al fútbol, pero al final hay un nivel profesional y tienes que entrenar mucho para llegar", añadió.

En la ceremonia del MARCA Leyenda, con la plana mayor del periódico que entrega dicho premio, Benzema describió sus inquietudes en cada encuentro. "Es saber ver el fútbol, yo entiendo siempre hacer cosas. Meter goles... yo ya sé hacer goles", bromeó. "Amo el fútbol y me gusta el fútbol por lo que puedo hacer en el campo. En mi sitio, intento hacer cosas que no sea vean en otro delantero", explicó.

El acto en el Real Casino de Madrid contó con 10 niños portando carteles que repasaban el exitoso currículum del futbolista galo. Y luego los propios niños hicieron preguntas, sobresaliendo las que aludían a su inminente futuro. "Disfruto cada entrenamiento en Madrid, disfruto cada partido. Lo más importante es disfrutar. Cuando voy a Valdebebas, para mí no es un trabajo", argumentó.

José manuel franco: "este homenaje es poco"

Más tarde habló José Manuel Franco, madridista confeso y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Este homenaje es poco para todo lo que tú mereces", le espetó al jugador francés. "Porque estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol", declaró el secretario de Estado para el Deporte.

"Benzema nos acaba de demostrar que es inteligente dentro y fuera del campo", dijo Franco sobre la forma de Benzema a la hora de tratar las preguntas directas de los niños. "Los madridistas no van a poder olvidar nunca la 'Decimocuarta' por la forma épica en que se logró y por el sufrimiento, por cada remontada", recordó del año 2022.

Para concluir, Franco le dijo a Benzema que es "historia de un club tan importante como el Real Madrid, pero también del fútbol español y del fútbol mundial". "Has destacado por el trabajo y por la constancia que has mostrado a lo largo de toda tu trayectoria", finalizó.

Europa Press