Karolina Pliskova, baja para el Abierto de Australia por lesión

BERLÍN, (STATS Perform/dpa/EP)

La tenista checa Karolina Pliskova no jugará el Abierto de Australia, que comienza el 17 de enero de 2022, por una lesión en su mano derecha durante los entrenamientos, según comunicó la deportista en sus redes sociales este jueves.

"Desafortunadamente, ayer me lesioné la mano derecha en el entrenamiento y no podré jugar en Adelaide, Sydney y el Abierto de Australia este año. Estoy triste por no poder comenzar mi temporada en Australia, extrañaré mucho a mis seguidores australianos", lamentó Pliskova en un mensaje en sus redes sociales.

La número 4 del mundo se perderá el primer Grand Slam de la temporada, que se jugará en Melbourne desde el 17 de enero de 2022. La tenista, de 29 años, alcanzó las semifinales del Abierto de Australia en en 2019, cuando perdió ante la japonesa Naomi Osaka, logrando su mejor resultado en este torneo.