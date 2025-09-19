Kashkari, de la Fed, considera apropiadas otras dos bajas de tasas este año en EE.UU.

19 sep (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que apoyaba la decisión de esta semana de recortar la tasa de interés de referencia a corto plazo de Estados Unidos un cuarto de punto porcentual, y considera que serán apropiadas bajas del mismo tamaño en cada una de las dos últimas reuniones del año. En junio, Kashkari había considerado que dos recortes de las tasas de un cuarto de punto bastarían para todo el año, pero una caída en la creación de empleo desde entonces que solo podía explicarse en parte por la baja de la inmigración y que probablemente indica un debilitamiento de la demanda de mano de obra le ayudó a cambiar de opinión, dijo en un ensayo.

"Creo que el riesgo de un fuerte aumento del desempleo justifica que el comité tome alguna medida para apoyar el mercado laboral", escribió Kashkari, añadiendo que ahora también cree que hay poco riesgo de un fuerte aumento de la inflación por los aranceles.

"A menos que haya algún gran aumento en las tasas arancelarias a partir de aquí o algún otro choque por el lado de la oferta, es difícil para mí ver la inflación subiendo mucho más del 3% dadas las tasas arancelarias anunciadas y la relativamente pequeña participación de los bienes importados en el consumo general de Estados Unidos".

Las importaciones representan alrededor del 11% del PBI estadounidense.

La preocupación de que los aranceles puedan reavivar la inflación había impedido a la Reserva Federal recortar las tasas de interés durante todo el año, pero el miércoles decidió bajar la tasa de interés oficial al rango del 4,00%-4,25%, después de que los últimos datos mostraron que las ganancias mensuales de empleo habían caído drásticamente y la tasa de desempleo subió al 4,3%.

"Para mí, el riesgo más probable es un rápido debilitamiento del mercado laboral", dijo Kashkari al explicar por qué cree que la Fed debería recortar su tasa de política al 3,50%-3,75% a finales de año.

Si el mercado laboral se muestra más resistente o la inflación aumenta inesperadamente, dijo, "deberíamos estar preparados para hacer una pausa o mantener nuestro tipo de interés oficial. Incluso sigo abierto a subir más el tipo de interés oficial si las condiciones económicas lo justifican".

Al mismo tiempo, dijo, la Fed podría recortar los tipos más rápidamente si el mercado laboral se debilita más rápido de lo esperado. (Reporte de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)