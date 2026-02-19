Kashkari de la Fed dice que comentarios de asesor de Trump son otro ataque a la independencia

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

El llamamiento de un funcionario de alto rango del Gobierno de Donald Trump al personal de la Reserva Federal de Nueva York para que "sean disciplinados", tras las recientes investigaciones sobre los aranceles, es otra medida para socavar la independencia del banco central, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari.

El comentario del principal asesor económico del Gobierno, Kevin Hassett, en CNBC, en el que criticó una investigación que concluía que los costos de los aranceles los pagaba principalmente Estados Unidos, "no es más que otro paso para intentar comprometer la independencia de la Fed", dijo Kashkari en un evento económico celebrado en Dakota del Norte.

(Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)