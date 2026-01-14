Kashkari, de la Fed, dice que es "demasiado pronto" para bajar las tasas

14 ene (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, ⁠no quiso recortar las ⁠tasas de interés el mes pasado y no ve la necesidad de hacerlo a corto plazo dada la resistencia del mercado ⁠laboral ‌y ​una inflación superior al objetivo de la Fed, informó el miércoles el New ​York Times.

“No veo ningún aliciente para recortar en enero”, ‌dijo Kashkari en una entrevista con el periódico, ‌y añadió que era “demasiado pronto” ​para un recorte de tasas, que podría ser posible a lo largo de este año.

Kashkari dijo al New York Times que le reconfortaba que los legisladores de ambos partidos políticos hayan expresado su apoyo a una Fed independiente y al presidente de la Fed, Jerome Powell.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ⁠cursado citaciones a Powell por los comentarios que hizo al Congreso el verano pasado, ​una decisión que el presidente de la Fed dijo que era un intento de intimidar al banco central para que reduzca las tasas.

Se espera ampliamente que la Fed deje la tasa de política en su rango actual de 3,50%-3,75% cuando se reúna en dos semanas, después de recortarla en 75 ⁠puntos básicos en 2025, incluida una baja de un cuarto de punto porcentual ​aprobada por una votación de 9-3 en su reunión de diciembre.

Kashkari, que tiene voto en el panel monetario este año, indicó que podría apoyar un recorte de las ‍tasas este año si la tasa de desempleo, del 4,4% en diciembre, aumenta, especialmente si la inflación también disminuye.

Pero por ahora, dijo, la inflación, que lleva años sobre el objetivo del 2% de la Reserva Federal y podría mantenerse en ese nivel ​durante otros dos o tres años, es “muy preocupante”, informó el periódico.

El martes, un informe gubernamental mostró que los precios al consumo aumentaron un 2,7% el mes pasado respecto al año anterior. (Reporte ‍de Nilutpal Timsina en Bengaluru, Editado en español por Juana Casas)