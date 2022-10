Kashkari de la fed dice que estamos "bastante lejos" de pausar las subidas de tasas

6 oct (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el jueves que el banco central de Estados Unidos tiene "más trabajo que hacer" para reducir la inflación, y está "bastante lejos" de poder pausar sus agresivas subidas de tasas de interés.

"No me siento cómodo diciendo que vamos a hacer una pausa" hasta que haya evidencia de que la inflación subyacente se está enfriando, dijo Kashkari en la Bremer Financial Corporation Fall Leadership Conference. No hay "casi ninguna evidencia" de que la inflación haya tocado techo, agregó. (Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)

