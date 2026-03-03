Kashkari de la Fed dice que la guerra con Irán oscurece las perspectivas de la política monetaria

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 3 mar (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el martes que el conflicto con Irán ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y ha dificultado saber qué le depara el futuro a la política de tasas de interés del banco central.

En términos de perspectivas, "tenía mucha confianza hasta hace un par de días", antes de que comenzara el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo Kashkari en un evento organizado por Bloomberg en Nueva York.

El banquero central, que este año tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, dijo que había entrado en 2026 con la expectativa de que la disminución de las presiones inflacionarias allanaría el camino para una única bajada del costo del crédito. Ahora, en lo que respecta a la política monetaria, "tenemos que ver, con esta nueva crisis, que podría afectar a la economía mundial, cuánto tiempo durará su efecto y cuál será su magnitud", dijo Kashkari.

"La pregunta con la que creo que estamos luchando, y con la que están luchando los mercados, es: ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué tan malo va a ser? ¿Se parecerá más a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, o se parecerá más al ataque de Hamás contra Israel, y eso va a tener efectos en la política monetaria?", dijo Kashkari.

Señaló que los efectos inflacionarios de este tipo de conflictos pueden ser impredecibles y que, por eso, tendrá que ver cómo evolucionan los datos.

La Fed recortó el año pasado el rango de su tasa de interés objetivo a un día en tres cuartos de punto porcentual, hasta situarlo entre el 3,5% y el 3,75%, con el fin de apoyar un mercado laboral en desaceleración, al tiempo que seguía trabajando para reducir los altos niveles de inflación hasta el 2%.

Aunque los responsables de la Fed se han mostrado relativamente discretos en cuanto a las orientaciones de política monetaria en lo que va de año, los mercados financieros esperaban recortes de tasas en 2026. Los mercados comenzaron a reducir esas probabilidades cuando los precios del petróleo subieron y amenazaron los avances logrados en la reducción de la inflación. Sin embargo, las expectativas de recortes podrían resurgir si queda claro que la guerra de la administración Trump podría lastrar sustancialmente la actividad económica.

Kashkari señaló en sus declaraciones que, aunque la Fed suele intentar analizar las señales subyacentes de la inflación para predecir las perspectivas de las presiones sobre los precios, la situación actual podría ser diferente.

"Si la inflación general va a mantenerse elevada durante un periodo prolongado, tras cinco años de inflación elevada, vaya, ese es un escenario al que debemos prestar mucha atención" y cómo podría afectar las expectativas inflacionarias, dijo Kashkari. (Reporte de Michael S. Derby; edición en Español de Manuel Farías)