Kashkari, de la Fed, se muestra escéptico ante la posibilidad de que la IA sustituya a los trabajadores

7 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, se mostró este martes escéptico ante las "grandes declaraciones" de las empresas que pueden utilizar la inteligencia artificial para sustituir rápidamente a los trabajadores.

Para eso señaló que los desarrollos tecnológicos anteriores tardaron mucho tiempo en abrirse camino hasta su uso regular en la economía.

"No nos apresuremos a juzgar", dijo Kashkari en la Cumbre Estrella del Norte 2025 del Star Tribune, donde compartió escenario con el economista jefe de OpenAI, Ronnie Chatterji.

"Soy escéptico en cuanto a la sustitución de muchos trabajadores por la IA en estos momentos. Me parece que es demasiado pronto". (Reportaje de Ann Saphir, Editado en español por Juana Casas)