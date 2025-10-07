Kashkari, de la Fed, se muestra escéptico ante la posibilidad de que la IA sustituya a los trabajadores
- 1 minuto de lectura'
7 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, se mostró este martes escéptico ante las "grandes declaraciones" de las empresas que pueden utilizar la inteligencia artificial para sustituir rápidamente a los trabajadores.
Para eso señaló que los desarrollos tecnológicos anteriores tardaron mucho tiempo en abrirse camino hasta su uso regular en la economía.
"No nos apresuremos a juzgar", dijo Kashkari en la Cumbre Estrella del Norte 2025 del Star Tribune, donde compartió escenario con el economista jefe de OpenAI, Ronnie Chatterji.
"Soy escéptico en cuanto a la sustitución de muchos trabajadores por la IA en estos momentos. Me parece que es demasiado pronto". (Reportaje de Ann Saphir, Editado en español por Juana Casas)
Otras noticias de Inteligencia artificial
- 1
Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
- 2
George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión
- 3
El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro
- 4
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones