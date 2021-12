Kast agita las "narcodictaduras" de Venezuela o Cuba contra Boric ante la segunda vuelta de las presidenciales

El candidato presidencial de ultraderecha a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, ha situado a su rival, Gabriel Boric, cerca de "narcodictaduras" como Venezuela, Nicaragua o Cuba.

"La izquierda s√≥lo promueve pobreza, esa pobreza que ha arrastrado a Venezuela, Nicaragua y Cuba, a cosas incre√≠bles, donde las personas huyen de ah√≠, porque esa narcodictadura s√≥lo trae pobreza y miseria", ha afirmado Kast durante el cierre de campa√Īa.

Adem√°s, Kast ha denunciado que desde la izquierda y el Partido Comunista de Chile han construido "noticias falsas" sobre √©l. "Los verdaderos mentirosos, los verdaderos constructores de las noticias falsas son ellos. La izquierda es experta en eso. Hoy algunos de izquierda est√°n callados, est√°n silenciados ¬ŅD√≥nde est√°n?, ah√≠ est√°n enga√Īando a los chilenos", ha argumentado.

En su intervenci√≥n, muy centrada en su rival, ha apuntado que Boric "no es una mala persona", sino que las que son "malas" son sus ideas y le ha acusado de enga√Īar a los chilenos y de ser una "falsedad".

"Gabriel Boric no es una mala persona, no lo es, pero tiene malas ideas y tiene mala compa√Ī√≠a y ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quer√≠a indultar a los v√°ndalos que destruyeron Chile. Es el mismo que no quer√≠a sancionar a los que agred√≠an a Bomberos. Es el mismo que se junt√≥ con un asesino terrorista que asesin√≥ a Jaime Guzm√°n", ha acusado. Guzm√°n era un asesor del dictador Augusto Pinochet que fue asesinado en un atentado en 1991.

"Es el mismo que ha avalado la violencia despu√©s del 18 de octubre. Y aqu√≠ no hay noticia falsa, se√Īor Boric. Usted es la falsedad. Usted ha querido cambiar su imagen desde c√≥mo se viste hasta lo que opina. No vamos a permitir que enga√Īe a los chilenos de buena voluntad", ha remachado.

Este domingo Kast y Boric se disputan la Presidencia de Chile en una segunda vuelta que enfrenta a dos modelos de país totalmente contrapuestos. Mientras Kast reivindica la herencia económica de la dictadura de Pinochet y promete seguridad, Boric se ofrece como receptor de las demandas de justicia del estallido social que propició la convocatoria de unas elecciones constituyentes.