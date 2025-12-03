Kast descarta redadas antiinmigrantes en Chile en debate presidencial con Jara

El candidato ultraderechista chileno, José Antonio Kast, descartó que vaya a ordenar redadas antiinmigrantes como en Estados Unidos, al defender este miércoles su plan contra los indocumentados en un debate con su rival en el balotaje, la izquierdista Jeannette Jara.

En el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, los candidatos se enfrentaron en un debate radial por sus propuestas sobre la migración irregular, uno de los asuntos dominantes de la campaña junto a la inseguridad.

Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%, de acuerdo a sondeos previos a la veda, tras perder la elección del 14 de noviembre.

"Nosotros le hemos señalado a los inmigrantes que les quedan 98 días para abandonar el país libremente. Y si no lo hacen, una vez que sean identificados (...) van a ser expulsados", reiteró Kast.

El candidato lleva una cuenta regresiva sobre la fecha en que eventualmente asuma el gobierno el próximo 11 de marzo.

Una mayoría de chilenos asocia el incremento de la delincuencia a los cientos de miles de migrantes sin papeles, en su mayoría venezolanos, que llegaron a Chile en los últimos cinco años.

Kast indicó que apelará a "todos los recursos disponibles, físicos, tecnológicos, humanos y económicos" para expulsar a los migrantes.

El ultraderechista ha prometido deportaciones masivas de familias, pero este miércoles descartó que la estrategia incluya redadas al estilo de las que realiza el gobierno de Donald Trump.

"No estamos hablando (de redadas) del ICE (Servicio de migración y control de aduanas de Estados Unidos)", afirmó.

De su lado Jara, militante del Partido Comunista y representante de una amplia coalición de centro-izquierda, cuestionó a su rival por emplear la migración con fines electorales y generar con ello "tensiones con otros países".

"En este tema hay que ser responsable", le refutó a Kast.

Jara afirmó que no regularizará a ningún migrante sin estatus legal, y que su propuesta apunta a controlar los ingresos irregulares al país y censar a la población indocumentada para identificar a los que tengan antecedentes penales.

"No sabemos quiénes son. No sabemos si tienen relaciones laborales acá, si tienen antecedentes penales, si tienen relaciones familiares", agregó la candidata.

pa/vel/mr