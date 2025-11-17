Kast dice que "recuperar" Chile va a implicar "sacrificios"

El candidato presidencial de la extrema derecha, José Antonio Kast, inició el lunes su campaña para el balotaje y afirmó que "recuperar Chile" de la delincuencia, el "terrorismo" y de la crisis económica "va a implicar muchos sacrificios".

Kast se enfrentará el 14 de diciembre a la izquierdista Jeannette Jara, representante de una coalición de nueve partidos de centro-izquierda, entre estos el partido Comunista -al que está afiliada-, tras la primera vuelta del domingo.

Jara se impuso con una ventaja sobre Kast de 2,9%, pero los sondeos adelantan que el abogado ultraconservador se impondría en el balotaje.

"Nosotros no queremos engañar a nadie, queremos recuperar Chile, pero eso va a implicar muchos sacrificios", dijo Kast el lunes en la ciudad de Temuco, 800 km al sur de Santiago, en su primera actividad de campaña de cara a la segunda vuelta.

"Va a ser difícil que Chile vuelva a crecer, que vuelva a haber empleo, que tengamos nuestras fronteras seguras, que combatamos con toda la fuerza y la justicia al terrorismo", destacó.

La región de la Araucanía, cuya capital es Temuco, está militarizada debido a la violencia de bandas dedicadas al robo de madera, y de algunos grupos de indígenas mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindican derechos sobre tierras hoy en manos privadas.

"Partimos la segunda etapa aquí, en la región de la Araucanía, para darle las gracias a todas esas personas que, más allá de las dificultades, del miedo, de la angustia, se la han jugado por recuperar su región, por recuperar Chile", dijo Kast a la prensa.

Kast promete mano dura frente a los delincuentes y los grupos violentos del sur del país, cuando la campaña electoral chilena para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric ha estado marcada por el temor a la delincuencia y la migración irregular.

Además, asegura que instaurará un "escudo fronterizo" para frenar el ingreso de migrantes irregulares, con la construcción de un muro y una zanja en el límite norte, entre otras medidas.

Los chilenos vinculan el aumento de este tipo de migración al incremento de los delitos.

pa/ps/cjc