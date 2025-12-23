Kast discute con Ecuador medidas para frenar el narco y la migración irregular

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó el martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el interés bilateral de enfrentar al narcotráfico y la migración irregular.

El ultraconservador chileno, vencedor del balotaje del 14 de diciembre, es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Kast, de 59 años, llegó a Quito para conversar sobre migración irregular, terrorismo y narcotráfico, dijo Kast al llegar a Ecuador.

Dos días después de ser elegido, el presidente electo se reunió en Buenos Aires con el gobernante de Argentina, el ultraliberal Javier Milei.

"Lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos", añadió Kast, quien sucederá al izquierdista Gabriel Boric.

El equipo de Kast dijo que la conversación con Noboa también giró alrededor de "la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial" entre los dos países.

Refiriéndose a los cerca de 300.000 migrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propone coordinar con otros líderes de la región la creación de "un corredor humanitario de devolución" a sus países de origen.

Kast secunda a Noboa en la prioridad de reforzar la seguridad, cuando Ecuador sufre picos históricos de violencia.

Por los puertos de Guayaquil y Manta circula un 70% de la producción mundial de cocaína dominada por sus vecinos Colombia y Perú.

La balanza comercial con Chile es favorable para Ecuador, con US$1.435 millones el año pasado, según el Banco Central local.