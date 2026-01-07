Kast discute en Perú medidas para frenar el crimen organizado y la migración irregular

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó el miércoles en Lima con el mandatario interino de Perú, José Jerí, sobre el interés bilateral de enfrentar el crimen organizado transnacional y la migración irregular, principalmente de venezolanos.

El ultraconservador chileno, que asumirá la presidencia el 11 de marzo, promueve la creación de un corredor humanitario a través de Perú para facilitar la salida de venezolanos de Chile.

"Nosotros tenemos que combatir juntos el crimen organizado que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y también la migración irregular", dijo Kast al inicio de una reunión con Jerí en el Palacio de Gobierno.

En su intervención, Kast indicó que "la migración forzosa en Venezuela se produjo en algunos casos por persecución política y por la situación económica" en ese país.

"Eso nos afecta a todos" en la región, aseguró respecto al éxodo de 7,7 millones de venezolanos desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El presidente Jerí resaltó de su lado que ambos países tienen "importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular".

Bandas peruanas como 'Los Pulpos' y venezolanas como 'Tren de Aragua' han expandido su acción a territorio chileno.

El canciller peruano Hugo de Zela dijo a la AFP que uno de los principales temas que a Lima le interesaba "conversar es el de migración irregular".

Jerí había anunciado el martes que abordaría con Kast el tema de un posible corredor humanitario para el retorno de venezolanos a su país.

"Parte de la agenda con el presidente electo de Chile es el tema de un posible corredor humanitario que tenemos que habilitar Chile, Perú y Ecuador para que puedan volver satisfactoriamente a Venezuela", dijo Jerí a periodistas sin brindar más detalles de cómo funcionaría.

Kast, de 59 años, había propuesto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 23 de diciembre en Quito "un corredor humanitario de devolución".

Se estima que en Chile hay unos 300.000 venezolanos indocumentados.

Perú es detrás de Colombia el país con el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo. Desde 2015 arribaron más de 1,6 millones de venezolanos, según la OIM.

El gobierno peruano anunció en diciembre pasado que no dejaría ingresar a más venezolanos.