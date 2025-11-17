Kast: el candidato católico que promete mano dura contra el crimen y busca alianzas para gobernar Chile

SANTIAGO, 16 nov (Reuters) - Con la promesa de tener mano dura contra el crimen y combatir la migración ilegal, el derechista José Antonio Kast aspira por tercera vez a la presidencia de Chile en medio de favorables pronósticos de los sondeos de opinión.

El político de 59 años con ascendencia alemana escoltó el domingo a la candidata de la coalición oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista, y de acuerdo a sondeos y analistas es el gran candidato para convertirse en el próximo mandatario chileno.

"Lo más probable es que tengamos una presidencia encabezada por José Antonio Kast que, probablemente, ahora va a establecer alianzas con los otros grupos de la derecha y hay que ver cómo se van a articular ahí las distintas derechas, qué va a pasar", dijo a Reuters Claudia Heiss, académica y politóloga de la Universidad de Chile.

Con el 83% de los votos escrutados, Kast sumaba el 24,12% de las preferencias, frente al 26,7 de Jara.

"Yo me quedaría el punto de pedir unidad, ponernos todos a disposición de una causa, que no es la causa de un candidato ni un partido sino la causa de Chile. Chile es mas importante que los partidos", dijo Kast el domingo al celebrar junto a sus partidarios el arribo al balotaje que tendrá lugar en diciembre.

"La unidad es fundamental y tenemos todavía un mes para seguir trabajando", agregó rodeado de los otros candidatos de derecha que compitieron en la primera vuelta.

La propuesta de Kast se ha centrado en la lucha contra el crimen, la mayor preocupación de los chilenos.

"Los narcotraficantes, los líderes del crimen organizado y los terroristas tienen que saber que van a estar en cárceles de máxima seguridad aislados", dijo durante un debate en televisión al ser consultado sobre eventuales primeras medidas, donde además aseguró que cerraría las fronteras.

"Orden, progreso económico y libertad", se lee en la página de internet que contiene sus propuestas y donde se presenta como "La fuerza del cambio".

Las reservas y temores que despertaban sus ideas conservadoras en la campaña de 2021, en la que finalmente perdió en segunda vuelta con el actual presidente Gabriel Boric, parecen haberse suavizado en esta contienda con la llegada de su rival Johannes Kaiser, quien presentó propuestas más extremas de derecha.

Kast, de credo católico, se ha mostrado contra el aborto y el matrimonio igualitario. Algunos lo comparan con el presidente estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

En lo económico, Kast ha prometido reimpulsar el crecimiento de Chile fomentando la apertura a capitales extranjeros para fortalecer la inversión y el empleo.

Kast ha sido señalado por su afinidad con el fallecido dictador Augusto Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1990, y cuyo régimen ha sido condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos.

Su hermano, Miguel Kast, fue ministro del Trabajo y presidente del Banco Central durante la dictadura. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos y Javier Leira)