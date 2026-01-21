Kast irrita a feministas y activistas de DDHH en Chile con su futuro gabinete

El presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, abrió un frente de disputa con defensores de derechos humanos y organizaciones feministas al conformar un gabinete que incluye a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y una activista antiaborto.

El líder de extrema derecha presentó el martes a los 24 ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo, entre ellos dos exabogados del fallecido dictador en las carteras de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

También nombró en el Ministerio de la Mujer a Judith Marín, una profesora evangélica antiaborto, de 30 años.

"La designación de dos abogados defensores de Pinochet es una clara orientación del gobierno electo, de justificar el exterminio y la figura del dictador", dijo a la AFP la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.

"Son negacionistas del exterminio provocado por la dictadura", agregó Hertz, cuyo esposo, el periodista Carlos Berger, fue fusilado por la dictadura en 1973.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, criticó en especial la designación en el Ministerio de Justicia.

"Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo", afirmó el martes.

Kast es un admirador de Pinochet, que gobernó entre 1973 y 1990. Su régimen dejó más de 3.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos y torturados.

Murió en 2006 a los 91 años, sin ser condenado.

Kast encargó el Ministerio de Defensa a Fernando Barros, de 68 años, y a Fernando Rabat, de 53, el de Justicia y Derechos Humanos.

Ambos asumieron en causas separadas la defensa de Pinochet. El primero, cuando fue detenido en Londres en 1998 a petición de la justicia española, que buscaba extraditarlo y juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.

Mientras Rabat lo representó en 2004 en un caso de presunta malversación de fondos públicos, que fue archivado tras su muerte. La investigación se abrió luego de que se encontraran un centenar de cuentas ocultas del exdictador en bancos extranjeros.

"Nuestro gabinete (...) no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones", dijo este miércoles el mandatario electo en un foro en la Universidad Católica en Santiago.

Kast apoyó en el pasado el posible indulto a unos 140 agentes del Estado presos por crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura, incluido el exbrigadier del ejército Miguel Krassnoff, condenado a más de 1.000 años de cárcel, entre otros delitos por la tortura de mujeres embarazadas.

El futuro gobernante visitó en la cárcel a represores durante su campaña de 2017, aunque en la última campaña electoral no respondió a las preguntas sobre si los indultará o no.

El mandatario electo, de 60 años y líder del Partido Republicano, ganó la Presidencia en un balotaje el 15 de diciembre, con una amplia ventaja sobre la izquierdista Jeannette Jara.

Será el primer presidente de extrema derecha elegido por voto popular. En campaña prometió un gobierno implacable con la delincuencia y la migración irregular.

- "Fundamentalistas religiosos" -

Kast también irritó a las organizaciones feministas con su futura ministra de la Mujer, quien incluso ha criticado la existencia misma de la cartera que dirigirá.

En 2017 irrumpió en una sesión del Senado donde se discutía una ley de aborto con un cartel en las manos que decía: "Vuélvanse a Cristo".

"Estamos ante una ministra que desconoce la gestión del ministerio y cuestiona su necesidad en un contexto de escalada de violencia e inseguridad hacia las mujeres", dijo a la AFP Fernanda Carvallo, vocera del movimiento feminista 8M.

"La vida de las niñas, mujeres y de las disidencias no pueden estar en manos de fundamentalistas religiosos", agregó.

Tras su nominación, Marín afirmó en X: "Trabajaremos por todas las mujeres de Chile, incluyendo todos los logros y avances que hemos tenido".

La diputada de izquierda Emilia Schneider cuestionó también la elección de Marín y dijo que es "una muy mala señal".

Kast ha criticado en el pasado el Ministerio de la Mujer y la ley que estableció el aborto en tres causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto.