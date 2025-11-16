Kast llama a la unidad para enfrentar inseguridad en Chile

El candidato ultraderechista a la presidencia de Chile José Antonio Kast convocó a la "unidad" para enfrentar la inseguridad, al emitir su voto el domingo en las elecciones en las que figura como uno de los favoritos.

Kast, que se postula por tercera vez, votó en un colegio de la localidad de Paine, en las afueras de Santiago.

Se necesita "unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen, que son problemas en el área de la seguridad", dijo el dirigente del Partido Republicano de 58 años.

"La mayoría de las personas le van a decir que tienen miedo", agregó a periodistas.

Kast afirmó que el electorado, tanto rural como urbano, espera que el futuro gobierno pueda resolver "los mismos problemas" que ellos enfrentan, como el auge del narcotráfico.

Más de 15,6 millones de chilenos deben concurrir a las urnas este domingo, en unas elecciones en que el temor a la delincuencia, que los chilenos asocian a la migración irregular, domina la campaña.

Kast dijo también que "la continuidad no le hace bien al país" y que el Partido Comunista, donde milita su rival oficialista Jeannette Jara, "tiene una ideología muy marcada y que no permite que se desarrollen todas las libertades como corresponde".

Los sondeos muestran que Jara ganaría la primera vuelta, pero sin los votos suficientes para evitar el balotaje del 14 de diciembre, donde se enfrentaría a Kast.

