Kast llega a República Dominicana con la migración irregular en agenda

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó el sábado a República Dominicana, donde se reunió con el mandatario Luis Abinader con la migración irregular en agenda, en la primera parada de una gira que incluye El Salvador y Panamá.

Kast, líder del Partido Republicano de extrema derecha, asumirá el 11 de marzo con la promesa de enfrentar con mano de hierro la delincuencia y la migración irregular.

"No tenemos inconvenientes en que las personas vengan a Chile, pero tienen que entrar por la puerta y nunca por la ventana", dijo Kast la noche del sábado en una declaración junto con Abinader.

"Todo el control biométrico, de identidad, que se realiza en República Dominicana para nosotros es muy importante conocerlo y, en la medida en que se pueda, porque cada país tiene sus propias realidades, replicar aquellas cosas que sean útiles para Chile", agregó desde la residencia presidencial de Santiago de los Caballeros, al norte del país.

Desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha liderado una cruzada contra los haitianos indocumentados que incluyen redadas, deportaciones masivas, el cierre parcial de la frontera terrestre y la suspensión de la conexión aérea.

"Aquí han sido exitosos en el control fronterizo y nosotros queremos lograr lo mismo, integrando políticas públicas que se hayan desarrollado en distintas naciones", apuntó el presidente electo.

En Chile hay cerca de 300.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos que huyen de una profunda crisis política y económica.

Con su plan "escudo fronterizo", el ultraconservador aseguró que busca que quienes "están de manera irregular" en Chile "salgan de la nación y vuelvan a entrar de manera regular".

El domingo, Kast visitará un muro divisorio con Haití, el país más empobrecido de América, que Abinader ordenó construir.

República Dominicana comparte con Haití la isla La Española, con 340 km de frontera por donde se cuelan miles de haitianos que escapan de la pobreza y la violencia de las pandillas.

La gira de Kast seguirá en El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele y visitará la cárcel de máxima seguridad Cecot, en la que oenegés señalan abusos de derechos humanos.

Cerrará la gira en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se realizará de miércoles a jueves.