Kast nombra a dos exabogados de Pinochet como ministros de Defensa y DDHH de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designó este martes a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como sus futuros ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

El líder del Partido Republicano de extrema derecha, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3.000 opositores entre 1973 y 1990.

En una ceremonia en Santiago, Kast presentó a su próximo gabinete en el que figuran Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa, y Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos.

Ambos fueron parte del equipo de abogados del fallecido dictador.

Fernando Barros lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998 a petición de la justicia española, que buscaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.

Rabat representó al general en un caso de malversación de fondos públicos. Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin ser condenado por ninguna de las acusaciones.

"Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre", señaló el mandatario electo.

La designación de Rabat se daba por un hecho, lo que generó críticas de las agrupaciones de víctimas de la dictadura.

"Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo", afirmó recientemente Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

- Gabinete de "emergencia" -

Kast, de 60 años, ganó las elecciones con holgura en segunda vuelta frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara con la promesa de enfrentar con mano dura la delincuencia y la migración irregular.

"Este gabinete no fue conformado para administrar la normalidad. Fue convocado para enfrentar una emergencia nacional", dice el texto de presentación oficial de los 24 nuevos ministros.

En relaciones Exteriores, Kast nombró a Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco, uno de los conglomerados económicos más importantes del país.

Sin trayectoria diplomática, Kast busca que Pérez Mackenna despliegue su experiencia gerencial para atraer nuevas inversiones a Chile.

En Hacienda asumirá el cerebro de su equipo económico, Jorge Quiroz, favorito de los empresarios, a quienes prometió desregulaciones para aumentar inversiones.

Parlamentarios de izquierda le critican a Quiroz su rol como asesor de empresas acusadas de colusión.

"Su historial ligado a asesorías en casos de colusión genera legítimas dudas. Esperamos que eso no marque su actuar como ministro", cuestionó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

En el ministerio de Seguridad, asumirá la exfiscal de la Región de Tarapacá (norte) Tamara Steinert, quien lideró una de las mayores investigaciones en contra de las operaciones en Chile de la banda venezolana Tren de Aragua.

La cartera de Deportes quedará a cargo de la exlanzadora de bala Natalia Ducó, que cumplió una sanción de tres años por consumo de sustancias prohibidas.

Aunque prometió un "gobierno de unidad", Kast privilegió un perfil técnico y sin militancia partidista.

"Es un gabinete muy marcado por la independencia" de los partidos, lo que constituye "una apuesta arriesgada", dijo a la AFP el politólogo de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano.

Según el experto, sus nuevos ministros no le garantizan un "blindaje" frente "a una oposición que se vislumbra va a ser bastante dura".

Aunque serán la fuerza mayoritaria en el Congreso, los partidos de derecha afines a Kast no tendrán el control absoluto del próximo parlamento.